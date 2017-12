Paul Pogba në një moment ka dhuruar spektakël në fushë.

Manchester United ka fituar me përmbysje ndaj CSKA-së së Moskës.

Anglezët ishin duke humbur 1:0, por fituan 2:1, përcjellë “Lajmi.net”.

Ai dribloi në mënyrë të jashtëzakonshme tre lojtarë të ekipit rus. /Lajmi.net/

