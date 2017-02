“Çmendet” Mariah Carey, djeg fustanin 250 mijë dollarësh të martesës në klipin e ri (Foto)

Këngëtarja e njohur Mariah Carey ka realizuar së fundmi këngën e saj më të re, të cilët pret ta publikojë edhe me videoklip.

Këto ditë ajo ka përfunduar xhirimet e këtij klipi, i cili duket se do të jetë vërtet shumë i përfolur, kjo pasi protagonistja kryesore e tij, këngëtarja Carey në një prej skenave djeg fustanin e saj të nusërisë të krijuar nga Valentino.

Këtë fustan ajo e kishte blerë për dasmën e saj me ish-të fejuarin James Packer, me të cilin prishi fejesën pas një zënke me në Greqi.

Vlera e fustanit të cilin ajo vendosi ta digjte arrin deri në 250 mijë dollarë, gjersa mendohet se edhe kënga e re do t’i kushtohet komplet ish-të fejuarit të saj miliarder. /Telegrafi/