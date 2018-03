Clinton: SHBA nuk e ka merituar presidencën Trump

Clinton tha se beson se një letër e ish-drejtorit të FBI-së, James Comey, dërguar Kongresit, në lidhje me përdorimin e emailit të saj privat, i ka kushtuar me mbështetjen e saj nga votuesit.

Clinton, në shtator të vitit të kaluar, ka deklaruar se nuk do të garojë më për presidente, duke thënë se karriera e saj “si politikane aktive ka përfunduar”.