Çka i bën helmi i gjarprit gjakut të njeriut

Keni kujdes nga gjarpërinjtë.

Nëse ata ju gjuajnë helmin e tyre, duke ju kafshuar në trup, atëherë jeni në rrezik të madh, shkruan lajmi.net

Sapo helmi i gjarprit të depërtojë në gjakun tuaj, do të fillojë menjëherë të trashet gjaku. Kështu nuk do të keni qarkullim të tij në trup dhe do të vdisni.

Shikoni më poshtë një shembull të helmimit të gjakut nga gjarpri.

/Lajmi.net/