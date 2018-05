Çitaku për arrestimin e Gjuriqit: Serbia duhet ta kuptojë, në Kosovë s’mund të hyjnë pa leje

Ambsadorja e Kosovës në Uashington, Vlora Çitaku në mbledhjen e OKB-së ka folur edhe për arrestimin e Gjuriqit që e përmendi ministri i jashtëm serb.

I plotësuar (17:20) – Çitaku tha se Policia e Kosovës ka vepruar me profesionalizëm duke akuzuar Gjuriqin se ka hyrë pa leje në Kosovë.

“Policia e Kosovës ka vepruar me profesionalizëm, mbajtja dhe arrestimi i tij janë procedura standarde. Kosova nuk lejon provokime dhe është e përkushtuar që edhe vet të përmbahet nga këto provokime. Është e ditur që në Kosovë mund të hysh vetëm më leje, dhe se kushdo hyn pa leje do të merren masa në përputhje të plotë me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi”, ka thënë Çitaku, shkruan lajmi.net

Madje ajo ka pyetur anëtarët e OKB-së se çfarë do të ndodhte nëse dikush nga Kosova do të hynte pa leje në Serbi.

“A e dini se cka do të më ndodhte mua në qoftë se do të përpiqesha të hyja në Serbi pa leje, a e dini se çfarë do t’i ndodhte cilit do qytetarë të Kosovës që do të tentonte të hynte pa leje në Serbi”, tha Çitaku.

Ajo gjithashtu për këtë rast komentoi edhe ndalesën e karateistëve në Kosovë.

Çitaku gjithashtu e përmendi edhe ndalesën e deputetëve të Kosovës që të marrin pjesë në një konferencë për ditën e Evropës. /Lajmi.net/

Çitaku ia thotë në sy Daçiqit: Vendimin për Ushtrinë e marrin vetëm institucionet e Kosovës

Ambsadorja e Kosovës në Uashington, Vlora Çitaku në fjalën e saj në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, ia ka rikujtuar Daçiqit masakrat serbe të bëra në Mejë, Qyshkë e qindra fshatra e qytete tjera.

Çitaku ka kritikuar edhe njëherë OKB-në që nuk po e njohin të vërtetën, pasi vetëm në Kosovë janë mbi 20 mijë persona të dhunuar gjatë luftës.

“Shtetet anëtare të OKB-së duhet të njohin të vërtetën, këtë vit Kosova nuk është përfshirë në raportin e sekretarit të përgjithshëm për dhunën seksuale, kurse organizatat ndërkombëtare kanë mbledhur 20 mijë rrëfime të dhunës dhe toruturës sistematike të bëra nga forcat serbe”, ka thënë Çitaku, shkruan lajmi.net.

Ajo është ankuar edhe për arrestimin e serbëve të cilët janë pjesëtar të FSK-së.

Çitaku ka theksuar se formimi i Ushtrise bëhet vetëm me vendimin e institucioneve të Kosovës.

“Disa serbë lokalë janë arrestuar në Serbi për shkak se janë bashkuar FSK-së. Më lejoni të jem e qartë Serbia nuk ka veto në themelimin e FAK-ut. Kjo bëhet vetëm nga isntitucionet e Kosovës. Sa i përket serbëve të Kosovës këta duan të kenë një jetë më të mirë. Megjithatë aspriata e tyre vazhdimisht shtypen nga Beogradi”, tha tutje ambsadorja e Kosovës në Uashington.

Çitaku gjithashtu përmendi edhe ndalimin e karateistëve të Kosovës që të marrin pjesë në Kampionatin Evropian në Serbi.

“Vetëm para pak ditësh Serbia e ka ndaluar ekipin e karatesë, duke ua pamundësuar që të marrin pjesë në Evropianin. Fëmijë janë ndaluar. Tani ju e dini sa përpjekje ka bërë Kosova që të bëhet anëtare e federative të sportit”, theksoi Vlora Çitaku.

Ajo gjithashtu kritikoi edhe mundësinë që Sllobodan Millosheviqi t’i ndërtohet një statujë në Serbi. /Lajmi.net/