Cila skuadër është ‘kampione’ për shpenzime në Premierligë këtë verë?

Kanë mbetur edhe pak ditë deri në mbylljen e afatit kalimtar në Premierligë.

Këtë vit në Premierligë, afati kalimtar është i hapur deri në fillimin e sezonit të ri në fillim të gushtit.

Këtë ndryshim e kanë shfrytëzuar mirë skuadra e Premierligës, duke afruar më parë përforcimet e nevojshme.

‘Kampion’ në përforcime këtë verë është Liverpool, që ka shpenzuar 176 milionë funte.

Pas tyre vjen West Ham United me 94.9 milionë funte. Manchester United në vendin e tretë me 81 milionë, duke u ndjekur nga Arsenal me 70 milionë, Manchester City me 60 milionë funte dhe Chelsea me 57 milionë funte të shpenzuara./Lajmi.net/