Cila ishte parapavia e deklaratës së Thaçit se demarkacioni nuk i garanton vizat?!

Presidneti i Kosovës, Hashim Thaçi, ditët e fundit ka qenë shumë aktivë sa i përket deklaratave që ‘tronditen’ skenën politike dhe jo vetëm.

Së pari, erdhi deklaratat ‘bombë’ kur tha se Bashkësia Ndërkombëtare ka tradhtuar Kosovën, sepse kishte premtuar liberalizim vizash, anëtarësim në UNESCO e Këshillit të Evropës në këmbim të Gjykatës Speciale, shkruan lajmi.net.

Tani, Thaçi, ‘shokoi’ kur në një intervistë për Deutsche Welle, tha se nuk është i bindur se edhe pas ratifikimit të mundshëm të demarkacionit në Kuvendin e Kosovës, Kosovës do t’i liberalizohen vizat.

Mirëpo, pse u than këto deklarata? Këtë deklaratë Presidnetin e arsyetoi me faktin se BE-ja do t’i vendos Kosovës kushte të reja.

“Edhe në momentin që ne e ratifikojmë marrëveshjen për demarkacion, përsëri do të kemi sfida me këtë përbërje të Komisionit Evropian me Kosovën sepse nuk e ka fokusin për Kosovën”, ka thënë presidenti.

Lajmi.net ka kontaktuar me Halil Matoshin, drejtorin e Zyres për Informim të Kryeministrit, për të pyetur rreth deklaratës, e ai tha se nuk i komentojnë deklaratat e presidentit.

Mirëpo, më pas kontaktuam edhe këshilltarin e presidnetit, Ardian Arifaj, për të deshifruar deklaratën e Preisdienti, teksa ai nau përgjigj shkurt.

“Është kërkes e Presidnetit me pa më shumë lidership edhe vizion stratigjik për Ballkanin Perëndimor”, ka thënë Arifaj. /Lajmi.net/