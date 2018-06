Kombëtarja e Meksikës ka dyfishuar epërsinë ndaj Koresë së Jugut.

Është sulmuesi Javier Hernandez Chicharito që ka shënuar për Meksikën.

Chicharito shënoi në minutën e 66’ të ndeshjes./Lajmi.net/

Goaaaaaaaal for chicharito Hernandez

Mexico lead by 2 goals to nil

What a goal #MexicoVsCorea pic.twitter.com/HbtMk6dX5O

— Y (@Y18485278) June 23, 2018