Çfarë po ndodhë me Cristiano Ronaldon?

Cristiano Ronaldo po kalon sezonin më të dobët në fanellën e Real Madridit që nga bashkimi nga Manchester United.

Portugezi pas 14 xhirove në La Liga, ka arritur të shënoi vetëm dy gola, duke u renditur në vendin e 47 në listën e golashënuesve, dhe e gjitha kjo vjen një sezon pasi ai ishte shpallur golashënuesi më i mirë në ligë.

Nëse krahasojmë situatën e Ronaldos me sezonin e kaluar, mësojmë se ‘CR7’ një sezon më parë pas 14 ndeshjeve, kryesonte listën e golashënuesve me 10 gola, duke lënë pas Messin, Suarezin dhe Aspasin e Celta Vigos me nga nëntë gola./Lajmi.net/