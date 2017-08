Çfarë po e shkatërron aftësinë riprodhuese të meshkujve?!

Kimikatet, dietat, stresi dhe zgjedhjet e jetesës kanë bërë që nivelet e spermës së njerëzve perëndimorë të bien në më pak se 50 % të asaj që ishte katër dekada më pare.

Hulumtimi zbuloi se spermatozoidi në ejakulimin e burrave nga Evropa, Amerika e Veriut, Australia dhe Zelanda e Re ra me 1.4 % çdo vit ndërmjet 1973 dhe 2011, duke çuar në një rënie të përgjithshme prej 52%.

“Rezultatet janë mjaft tronditëse”, tha studiuesi bashkë-autor Hagai Levine, një epidemiolog nga Universiteti Hebre në Jerusalem, sipas Reuters. Ai i quajti rezultatet një “thirrje emergjente”.

Levine shtoi se ndërsa trajtimet e pjellorisë, siç është IVF, ndonjëherë mund të ofrojnë zgjidhje për problemin e lindjes, pak është duke u bërë për të trajtuar rrënjën e këtij problem – një rënie të përgjithshme në shëndetin e meshkujve.

Shkaktarët e spermës së varfër lidhen edhe me kancerin e testisit, shkallën e rritur të vdekshmërisë mashkullore, fëmijët e lindur me një apo të dy testikujt që mungojnë dhe fillimin e pubertetit mashkullor.

“Përfundimisht mund të kemi një problem, dhe me riprodhimin në përgjithësi dhe mund të jetë zhdukja e specieve njerëzore”, tha Levine për BBC.

Ndikimet mjedisore, nxehtësia, faktorët e jetesës, dieta, stresi, pirja e duhanit dhe obeziteti, si para ashtu edhe në jetën e të rriturve, kanë qenë të gjitha “të lidhur ngushtë” me rënien.