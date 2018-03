Çfarë ndodhë nëse mbani shumë urinën? Nuk është edhe aq gjë e mençur…

Në shumicën e rasteve mbajtja e urinës nuk do të jetë rrezik për jetën, mirëpo nëse veproni kështu shpesh dhe çdo ditë, me siguri do të lërë pasoja në shëndetin tuaj. Ja cilat janë pasojat…