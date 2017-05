Çfarë ndodh nëse shtoni uthull molle dhe sodë buke brenda në wc?

Dita e dielë njihet tradicionalisht si dita e pushimit, por jo gjithmonë ndodh kështu.

Me siguri shumë prej jush janë zgjuar që pa gdhirë dhe i janë futur siç thotë populli, kokë e këmbë pastrimit të shtëpisë.

Lecka, fshesa dhe detergjentët nëpër këmbë janë disa prej imazheve që nuk mungojnë në asnjë familje shqiptare gjatë të dielës. Dhe pasi keni larë e pastruar pjesën më të madhe të shtëpisë, është radha e tualetit. Për shumë njerëz, ky është momenti më i pakëndshëm edhe pse janë të ndërgjegjshëm që tualeti është një ndër ato zona të shtëpisë ku kontakti me bakteret dhe infeksionet është gjithmonë i pranishëm. Kjo është arsyeja që i duhet kushtuar rëndësi maksimale higjienës së tij. Ndonëse solucionet larëse mbajnë larg bakteret, thuajse të gjitha përmbajnë kimikate toksike që ndotin ajrin e brendshëm dhe janë të dëmshme për shëndetin. Prandaj mundohuni të reduktoni sa më shumë përdorimin e tyre. Nëse po pyesni veten se me çfarë duhet pastruar, përgjigjien e gjeni tek produktet natyrale. Në këtë artikull do ju tregojmë një truk shumë interesant si të lani dhe dizenfektoni wc-në dhe shkarkuese e ujit vetëm me dy produkte, shkruan Living.al.

Përbërësit : 200 ml uthull molle 1 gotë uji), 2 lugë gjelle sodë buke dhe 1 furçë për larjen e wc-së.

Zieni fillimisht uthullën e mollës. Pasi të ketë vluar hiqeni nga zgjarri, lëreni të ftohet pak dhe shtoni në tenxhere 2 lugë gjellë sodë buke. Përziejeni sodën derisa të tretet plotësisht. Hidheni këtë lëng në shkarkuesen e ujit, brenda në wc dhe në zonat anësore të saj. Lëreni të veprojë për disa orë. Theksojmë që shkarkuesja e ujit duhet të jetë plot me ujë. Më pas zbrazeni dhe me ndihmën e furçës lani pjesën e brendshme të saj dhe wc-së. Më pas shpëlajeni. Do të vini re që njollat e mykut brenda shkarkueses së ujit dhe wc-së janë zhdukur plotësisht. Ky truk shërben gjithashtu për ta dezinfektuar dhe larguar gjithë mikrobet e mundshme. /Lajmi.net/