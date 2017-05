Çfarë ndodh nëse Reali dhe Barca përfundojnë kampionatin me pikë të barabarta?

Barcelona dhe Real Madrid ndajnë vendin e parë në La Liga me nga 87 pikë.

Real Madrid është në avantazh karshi Barcës, pasi ka një ndeshje më pak të zhvilluar, atë me Celta Vigon që e zhvillon në mesjavë.

Nëse Real Madrid humb njërën nga ndeshjet e mbetura, dhe Barcelona fiton në xhiron e fundit, mund të kemi në krye të La Ligas dy skuadra me pikë të barabarta.

Por kush do të shpallej kampion në rast se kampionati përfundon me pikë të barabarta:

Në rast se klubet kanë luajtur dy herë mes vete:

Në rast se barazimi i pikëve është mes dy klubeve, atëherë titulli i takon asaj që ka gol dallim më të mirë në lojërat e ndërsjella (pa rregullin e golit si mysafir).

Në rast se barazimi është më shumë se dy klubeve, atëherë shikohen lojërat e ndërsjella

a) Pikët e përballjeve direkte

b) Gol dallimi i përballjeve direkte

c) Golat e shënuan në ndeshjet direkte

Në rast se ndeshjet e ndërsjella nuk janë luajtur mes klubeve, ose barazimi nuk zgjidhet nga rregullat më lartë atëherë:

a) Gol dallimi total

b) Totali i golave të shënuar

Në rast se as kjo nuk e zgjedh fituesin, atëherë shikohet Fair Play:

a ) kartonët e verdhë, një pikë

b ) Kartonët e dyfishtë të verdhë/përjashtimet, dy pikë

c) Karton i kuq direkt, tre pikë

Suspendimi apo diskualifikimi i trajnerit, apo i ndonjë anëtari tjetër nga personeli i klubit penalizohet me pesë pikë.

Sjelljet jo të mira nga tifozët: mesatare pesë pikë, serioze gjashtë, shumë serioze shtatë dhe mbyllja e stadiumit penalizoht me 10 pikë në llogaritjen e brendshme finale. Në as me rregullat e lartë përmendura nuk vendoset kampioni, atëherë do të luhet një ndeshje shtesë në stadium neutral.

Gjithsesi në rastin konkret mes Realit dhe Barcelonës në sezonin 2016/17, në rast se pikët në fund të kampionatit do të ishin të barabarta, titulli do ti takonte Barcës pasi ka një fitore dhe barazim në ndeshjet e ndërsjella me Real Madridin./Lajmi.net/