Çfarë do të ndodhte në tokë nëse zhduket njerëzimi? (Video)

Njeriu është qenia më inteligjente në planet, por ndikimi jonë ka bërë që planeti tokë të përjetoj ndryshime të mëdha. Por çfarë do të ndodhte sikur një ditë papritur të zhdukej njerëzimi?

National Geographic ka analizuar një skenar dhe ka krijuar një video ku tregon se çfarë do të ndodhte në tokë në periudha të caktuara kohore pa ndikimin e njerëzimit, transmeton Express.

Kjo video rreth 5 minuta e gjatë tregon se çfarë do të ndodhte me qytetet, kafshët shtëpiake, a do të mbijetonin ato pa njerëzit si dhe detaje tjera.