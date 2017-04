Çfarë do të ndodhë më 21 gusht me diellin

Më 21 Gusht 2017, për herë të parë në 99 vjet, një eklips i plotë diellor do të jetë i dukshëm nëpër gjithë Amerikën. Miliona njerëz do të mund shijojnë një spektakël që konsiderohet si i papërshkrueshëm, i paharrueshëm etj.

Dielli do të zhduket për rreth 2 minuta e gjysmë, duke nisur në orën 10:15 të paradites, me orën lokale, në Oregon. Ky fenomen qiellor do të lëvizë drejt lindjes, për të përfunduar rreth një orë e gjysmë më vonë në Karolinën e Jugut.

Gjatë kësaj kohe, ky eklips do të mund të shihet në shumë vende të ndryshme të Amerikës. Siç shkruan Uashington Post, hera e fundit që një eklips i plotë diellor ishte i dukshëm nga një cep në tjetrin, ishte më 9 Qershor 1918 dhe ngjarja pushtoi faqet e para të gazetave në mbarë botën.

Ekspertët këshillojnë këdo që ka mundësinë që të mos e lerë këtë rast dhe të planifikojë udhëtimin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi është shans që vjen vetëm një herë në jetë.