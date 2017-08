‘Çënari’ me serial të ri, nuk do ta besoni se me cilën aktore do të aktrojë (Foto)

Po vjen me serial të ri. Aktori turk, Tolgahan Sayisman përmes një fotografie të hedhur në Instagram ka konfirmuar lajmin se së shpejti do fillojë xhirimet e serisë së re “Siyah inci”, shk ruan lajmi.net E në këtë seri, ai do të aktrojë për krahë aktores Hande Erçel. Hande në Shqipëri është e njohur për rolin e ‘Hajat’ tek seria ‘Dashuria nuk njeh fjalë’ që po transmetohet në televizionet në këtë shtet. Se si do ia dalin ata bashkë, presim t’i shohim në episodet debutuese./Lajmi.net/ “Siyah inci” cok yakinda … @handemiyy A post shared by Tolgahan Sayışman (@tsayisman) on Aug 6, 2017 at 7:02am PDT