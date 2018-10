Cardi B paralajmëron projektin e ri e zhveshur 100 % lakuriq

Rep artistja amerikane Cardi B e ka gati projektin e ri muzikor.

‘Money’ titullohet kënga solo e reperes amerikane, Cardi B, këngë kjo e cila pritet të publikohet të enjtën, shkruan lajmi.net

Kënga do të jetë e realizuar me video dhe bazuar në disa foto të publikuara së fundmi, kuptohet që do të jetë diçka tejet e veçantë.

‘’Kënga ime e re solo do të titullohet ‘Money’ dhe do të publikohet të enjten në ora 12:30’’, ka shkruar Cardi pranë njërës prej fotografive ku shfaqet 100% lakuriq e mbuluar vetëm me disa aksesorë./Lajmi.net/