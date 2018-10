Cardi B merret në pyetje për përleshjen me Nicki Minaj

Reperja e lindur në Bronx nuk ishte arrestuar, por urdhëruar që të paraqitet në gjykatë për konfliktin që ka pasur në gusht.

Ajo është shfaqur në Queens me dy çadra të zi të mëdhenj në ora 10:00 të mëngjesit duke u mundaur të fshihet nga gazetarët.

Ajo nuk tha asnjë fjalë për gazetarët sipas NBC New York, transmeton telegrafi.

#BREAKING UPDATE: Cardi B heads into NYPD precinct shielded by two umbrellas, says nothing to reporters; no word on exact strip club fight charges https://t.co/w6VFv2AQgJ pic.twitter.com/oKPWBinkAd

— NBC New York (@NBCNewYork) October 1, 2018