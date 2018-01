Capital T: Thuaj jo racizmit!

I veshur pikërisht me bluzën me mbishkrimin që cilësohet racist, Capital T jep mesazh për të luftuar këtë dukuri.

Bluza me mbishkrimin “Coolest monkey in the jungle” apo në shqip “Mjmuni më i hijshëm në xhungël”, ishte cilësuar raciste për shkak të fëmijës me ngjyrë që e kishte veshur në kampanjën reklamuese të saj, shkruan lajmi.net.

Por, reperi Capital T ka vendosur që përmes bluzës që u cilësua se bartte mesazh negativ, të dërgonte tjetër mesazh.

“I dashtun me krejt ata qe mdojne, #ipakapshem per hejterat qe vec m’motivojne 😜 se jon nivelet..🔞 #thuajjoracizmit”, ishte mbishkrimi që ai i la fotos.

Kujtojmë që “I pakapshëm” është kënga e tij e fundit që e publikoi dje. /Lajmi.net/