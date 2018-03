Canolli: Prishtina do të ketë më shumë ngrohje në vitet e ardhshme

Qeveria e Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë, e përfaqësuar nga Banka Zhvillimore Gjermane (KfË), kanë nënshkruar Marrëveshjen Financiare të grantit për projektin “Programi i sektorit të energjisë, faza VIII dhe IX – Përmirësimi i ngrohtores së qytetit në Prishtinë”, ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë e Republikës Federale të Gjermanisë.

Naser Canolli, kryeshef ekzekutiv i NP “Termokos”-it, bëri me dije Marrëveshjen Financiare të grantit për projektin “Programi i sektorit të energjisë”, kap shumën arrin në 10 milionë euro dhe që do të bëjë që Prishtina do të ketë ngrohje më shumë.

“Ne si “Termokos”, po bëjmë investimet e duhura që të ketë përmirësim të ambientin. Projekti i koogjenerimit, ka 4 vite që ka ndikuar shumë në përmirësimin e ambientit”, tha ai sot në emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë”, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Ai bëri me dije se Komuna e Prishtinës ka dhënë mjete dhe qeveria e Luksemburgut. Canolli tha se do të vendosen edhe matësit në banesa për të ngrohur banesat. “Do të ketë kursim të energjisë”, theksoi ai.

Ndryshe sistemi i ngrohjes qendrore në Prishtinë është ndërtuar në vitet e 70-ta dhe fillimisht ka ofruar ngrohje më mazut. Në nëntor të vitit 2014, sistemi i ngrohjes qendrore në Prishtinë është kyçur në termocentralin Kosova B, i cili ishte shndërruar në termocentral me kogjenerim. Kështu, në vend të djegies së mazutit që shkakton emetime të larta, avulli i termocentralit shfrytëzohet për ngrohje. Projekti është financuar përmes një projekti të disa donatorëve përmes