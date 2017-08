Cakolli tallet me kërkesën e Ahmetit, i publikon edhe fakte të dështimeve të tij (Dokument)

Sekretari i PDK-së së Prishtinës, Bujar Cakolli, është tallur keq me kërkesën e Shpend Ahmetit për të mos u krahasuar me Erion Veliajn, por me komunat e PDK-së.

Cakolli ka thënë se kur i leverdis Shpend Ahmetit flet për të gjitha trojet shqiptare dhe për bashkim kombëtar, kurse krahasimi me një kryeqytet tjetër shqiptar nuk i paska pëlqyer.

Ai ka thënë se edhe me Begzad Sinanin e kishin krahasuar sikur të ishte Kamenica kryeqytet apo metropol, siç pretendon Shpendi se është Prishtina, por Kamenica s’është kryeqytet.

Cakolli ia ka publikuar Ahmetit edhe një dokument, kur shihet se është i fundit prej të gjithë kryetarëve të komunave në realizimin e investimeve kapitale.

Ky është statusi i plotë i tij:

Edhe Ismet Beqiri ka punuar më shumë se Shpend Ahmeti për prishtinasit.

Ky ka punuar veç për Kurtin dhe Molliqajn, duke u marrë me “tema të mëdha” dhe financuar bandat kriminale me paratë e prishtinasve, pa u marrë kurrë me problemet e vërteta të qytetarëve.

Sot i paska dhimbtë krahasimi me Erionin dhe paska kërkuar të krahasohet me “kryeqytete” të tjera të Kosovës, duke mos e parë veten dështaku që i fundit ka mbetur në çdo krahasim!

Kur i leverdis këtij flet për të gjitha trojet shqiptare dhe për bashkim kombëtar, kurse krahasimi me një kryeqytet tjetër shqiptar nuk i paska pëlqyer.

Edhe me zotëri Begzad Sinanin e kishim krahasuar sikur të ishte Kamenica kryeqytet apo metropol, siç pretendon ai se është Prishtina, por Kamenica s’është kryeqytet!

P.S. Çohu e puno najsen o dembel, se veç në Facebook po rrinë!