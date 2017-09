Bunjaku konfirmon orarin e vazhdimit të ndeshjes Kroaci-Kosovë

Takimi i shtyrë mbrëmë për shkak të shiut dhe gjendjes së keqe të fushës, Kroaci - Kosovë do të zhvillohet sot nga ora 14 e 30.

Lajmin e ka bërë të ditur për IndeksOnline përzgjedhësi i Përfaqësueses, Albert Bunjaki. Por, sipas tij kjo do të jetë një sfidë me kohën.

“Takimi do të zhvillohet nga ora 14 e 30. Por do ta kemi një sfidë me kohën. Mbrëmë kemi ardhur në hotel në ora 00:00. Tani morëm lajmin se loja do të luhet. Pastaj menjëherë pas lojës do të udhëtojmë me autobus për në Ljublan. Nga ora 22 e 30 e kemi fluturimin për në Tiran. Nga Tirana do të nisemi për në Bushat me autobus”, ka thënë Bunjaki për IndeksOnline.

Takimi kundër Kroacisë zhvillohet sot nga ora 14:30, kurse Përfaqësuesja jonë do të ketë pushim vetëm një dit para duelit kundër Finlandës më 5 shtator në “Loro Borici” të Shkodrës.