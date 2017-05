Bukuritë natyrore në Kinë (Foto)

Wulingyan është një vend fantastik ku gjenden më shumë se 3,000 sthylla ranore kuarcite dhe maha të shumta malesh të thepisura

Ky vend gjendet në provincën Hunan në Kinë dhe ka një shtrirje mbi 26.000 hektarë. Bukuria e rrallë natyrore që të fal ky vend e bën atë një destinacion shumë të preferuar për turistët, shkruan Gazeta Tema.

Nga pamjet që do të shikoni më poshtë me sigui që do të mahniteni nga bukuria dhe madhështia e tyre.