Bugajski: Serbisë do t’i kushtoj shtrenjtë ‘treni’ në marrëdhëniet me SHBA-në dhe BE-në

Analisti i njohur politik, Janusz Bugajski, nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, që është njohës shumë i mirë i politikave Euroaziatike, në një deklarim për RTK ka folur për provokimet e fundit serbo-ruse në Kosovë dhe rajon.

Bugajski konsideron se provokimi i Serbisë mund të jetë me pasoja ndërkombëtare.

“Pa miratimin e Prishtinës asgjë nuk mund të dërgoni njëanshmërisht në një shtet të pavarur. Do të ketë pasoja. E pasojat nuk do të jenë vetëm bilaterale por duhet të jenë pasoja ndërkombëtare. Me pak fjalë Serbia do t’i bartë pasojat në marrëdhëniet e saja me Shtetet e Bashkuara ashtu edhe me BE-në”, ka thënë Bugajski.

I pyetur nëse BE-ja duhet të reagojë kundër Serbisë, Bugajski thotë se patjetër që BE-ja duhet ta qortojë shtetin serb…

“Mendoj se për momentin përgjigja e BE-së ka qenë e dobët, private dhe mendoj se ajo që duhet është një lloj deklaratë e madhe publike nga liderët e BE-së nga Brukseli por edhe nga Berlini ku thuhet qartazi se këto lloj veprimesh do ta çojnë prapa progresin e Serbisë drejt Bashkimti Evropian, do ta destabilizojë rajonin e Ballkanit, do ta promovojë agresionin dhe korrupsionin rus dhe kjo do të çojë drejt përkeqësimit të mëtejshëm të kushteve ekonomike për serbët por edhe për fqinjët e tyre. Përgjigja e BE-së duhet të jetë shumë e ashpër”, tha ai.

Sipas tij Serbia e Rusia po provokojnë trazira në Ballkan.

“Do të thoja se ky është fillimi i një serie të provokimeve jo vetëm nga Serbia por edhe nga Rusia. Do ta shohim këtë në Bosnje, Maqedoni, e kemi parë këtë në Mal të Zi. Andaj pres që në Ballkan, gjatë këtij vitit të ketë një gjendje trazirash”.

Më tej analisti Bugajski mendon se treni ishte provokim rus për SHBA në prag të tranzicionit Obama-Trump.

“Mendoj se provokimi përmes këtij treni që ishte nisur nga Serbia për në Kosovë, ky provokim është pjesë e një aksioni më të gjerë nga Rusia për ta vënë në provë administraten amerikane, siç e dini këtu në Ëashington e kemi një tranzicion mes ekipeve të Obamas dhe Trumpit dhe mendoj se Beogradi dhe Moska po kalkulojnë se Trumpi mund të jetë më i përshtatshëm për interesat e Rusisë dhe poashtu më i përshtatshëm edhe për interesat e Serbisë në Ballkan. Andaj mendoj se e tërë kjo aventura e trenit është një test jo vetëm për Kosovën por edhe për Uashingtonin dhe mendoj se përgjatë javëve dhe muajve të ardhshëm mund të presim më shumë provokime teksa ekipi i ri i Trumpit e merr detyrën zyrtare dhe i formulon politikat e veta. Rusia e shikon këtë si një mundësi për të futur spica në rajon me qëllim të ndjekjes së interesave të saja speciale”, tha ai

Bugajski mendon se reagimi i Prishtinës kidhur me trenin ishte shte i duhuri, por thotë se duhet të jetë reagim i fortë.

“Duhet të sqarohet se çfarëdolloj veprimi, jo vetëm treni, në territorin e Kosovës, pas miratimin dhe pajtimin e qeverisë e minon pavarësinë e Kosovës, integritetin territorial dhe kjo nuk do të tolerohet. Mendoj se qeveria duhet të jetë shumë e fuqishme në këtë sepse në muajt e ardhshëm do të sfidohet nga Serbia në mënyra të tjera. Pra më e fuqishme, e vendosur dhe e bashkuar, mendoj se duhet të kërkojë mbështetjen nga opinioni publik”.

Ndërsa reagimin e Brukselit e quan tepër të butë.

“Reagimi i deritanishëm i Brukselit ka qenë tepër i dobët, tepër i vakët dhe privat. Duhet të jetë publik. BE qartazi duhet të thotë dukshëm se çfarëdolloj provokimi nga Serbia e pengon rrugën e saj drejt BE-së, e destabilizon tërë rajonin e Ballkanit, e promovon agresionin rus dhe e promovon degjenerimin e mëtejshëm të kushteve ekonomike për Serbinë dhe fqinjët e saj”, tha Bugajski.

“Mendoj se për momentin marrëdhëniet janë në vendnumëro dhe në këtë pikë nuk shoh asnjë lloj zhvillimi, derisa nuk do të ketë ndonjë shtysë të madhe ose nga Brukseli ose nga Ëashingtoni. Me pak fjalë Serbia duket se po e bllokon normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Kosovën por nuk duhet lejuar që kjo ta lëndojë Kosovën, duhet ta lëndojë vetë Serbinë dhe mendoj se këtu roli i BE-së është absolutisht qenësor”, tha Bugajski për RTK.