Buffon merr vendimin e jetës

Gianluigi Buffon ka vendosur të martohet me prezantuesen e njohur të televizionit italian, Sky, Ilaria D’Amico.

Kapiteni i Juventusit ka një fëmijë me D’Amicon kurse së shpejti do ta kurorëzojnë dashurin e tyre me martesë, raportojnë mediat italiane, përcjell “lajmi.net”.

Buffon dhe D’Amico kaluan një mbrëmje romantike të enjten mbrëma dhe janë duke caktuar detajet e fundit para martesës. /Lajmi.net/