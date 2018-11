Brune më joshëse se Liberta Spahiu nuk keni parë

Prezantuesja e njohur, Liberta Spahiu, është shumë e pëlqyer nga publiku për dukjen e saj.

Autorja dhe drejtuesja e emisionit “Prive”, gjithashtu ndiqet nga një numër i madh i njerëzve në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net.

Së fundmi, ajo solli një imazh atraktiv në Instagram e cila shfaqet tejet joshëse dhe sensuale, madje kështu se kishim parë kurrë.

Kjo foto ka bërë që të merr komente pozitive dhe pëlqime, por nuk përjashtohet edhe ndonjë koment negativ.

“Mendja jote morri fushen, je me mua a me arushen?! Je je je je je me mua a me arushen? arusha arushaaaaaaa … ( foto casti shkeputur nga fotosesioni ne lekure te gjarperit 🤣 ) “, janë fjalët e saj.

Liberta vazhdon të mbetet njëra ndër prezantueset më tërheqëse kosovare. /Lajmi.net/