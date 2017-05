Brukseli fton në vizitë kryeparlamentarin e Maqedonisë, Talat Xhaferin

Kryetari i ri i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, udhëtimin e parë zyrtar do ta realizojë në qendrën e Evropës – në Bruksel.

Zyrtarë të Bashkimit Demokratik për Integrim i kanë thënë gazetën Koha në Maqedoni, se nesër dhe pasnesër, me ftesë të zyrtarëve më të lartë të Bashkimit Evropian, Xhaferi do të zhvillojë takime të rëndësishme, ndërsa me këtë vizitë zyrtare, Brukseli edhe njëherë do ti çojë porosi Maqedonisë se kryetar legjitim i Maqedonisë është Talat Xhaferi.

“Njëherësh, Brukseli dëshiron ta rikujtojë presidentin Ivanov të mos ngurrojë ta dorëzojë mandatin për formimin sa më të shpejtë të Qeverisë së re”, thonë zyrtarë të BDI-së.