Brenda shtëpisë luksoze të Afërdita Dreshajt në Miami

Afërdita Dreshaj është emër shumë i lakuar në titujt rozë.

Muaj më parë ajo është fejuar me hokeistin çek Jakub Kindl,me të cilin së shpejti do t’a kururëzojnë dashurinë e tyre me martesë, shkruan lajm.net.

Në një fotografi që ka postuar në rrjetet sociale modelja sjell pamje nga shtëpia e saj luksoze në Miami.

Nga imazhi që ajo ndau me fansat shihet edhe bashkëshorti i saj, ndërsa mbishkrimi që ajo la është “Asgjë sikur shtëpia”.

Kujtojmë që data 29 qershor është dita kur Afërdita dhe Jakub do t’i thonë “Po” njëri-tjetrit. /Lajmi.net/