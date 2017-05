Brenda dasmës së balldëskës së Labit, të ftuar shumë yje të muzikës (Foto/Video)

Derisa të gjithë po e presin me padurim dasmën e Labit me Qëndresën, motra, para saj mbrëmë dashurinë e kurorëzoi me martesë.

Gazetarja Kujtesa Bajrami dhe Malsor Fana me rastin e kësaj dite të veçantë për ta organizuan një aheng për tu mos harruar kurrë, shkruan lajmi.net

Familjarë, kolegë, miq e yje të njohura të muzikës bënë që atmosfera të jetë edhe më mbreslënëse.

Në vazhdim ju sjellim disa nga momentet aty brenda ndërsa dyshes u dëshirojmë jetë të gjatë e të lumtur bashkë../Lajmi.net/