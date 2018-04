Brad dhe Angelina drejt finalizimit të divorcit

Lajme aspak të mira nga Angelina Jolie dhe Brad Pitt.

Shumë shpejt ish-çifti i famshëm do të finalizojnë divorcin e tyre. Ndoshta duket e pabesueshme sepse shpresonim se do të pajtoheshin edhe një herë, por jo. Është zyrtarisht fundi i një epoke. Së fundmi ëshhtë përfolur se Jolie po shoqërohet me një djalë, identiteti i së cilit nuk është zbuluar ende. Nga ana tjetër edhe Pitt duket se po i jep vetes një mundësi të dytë në dashuri. Një burim është shprehur për

Daily Mail se Jolie nuk është në një lidhje serioze, por dëshiron që të dashurojë sërish.Sa i përket divorcit të çiftit, ata kanë ranë dakord me kushtet, dhe më në fund kanë një marrëdhënie të mirë për hirë të 6 fëmijëve. Është e trishueshme, por Brad and Jolie nuk do të kthehen më së bashku.