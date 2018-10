Bolton pas vizitës në Moskë: SHBA do tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Rusinë

Uashingtoni është i vendosur të tërhiqet nga traktati i kontrollit të armëve të INF’it por nuk ka bërë ende, tha këshilltari amerikan i sigurimit kombëtar John Bolton pas takimeve me udhëheqjen ruse në Moskë.

“Ekziston një realitet i ri strategjik atje”, u tha Bolton gazetarëve, duke e përshkruar Traktatin e Forcave Bërthamore të Mesme Intermediate (INF) si një “traktat dypalësh në një botë raketore balistike multipolare”, që nuk vlen për vende si Kina, Irani apo Korea e Veriut.

SHBA vlerëson se një e treta e raketave kineze do të ishte në kundërshtim me INF nëse Pekini do të ishte pjesë e traktatit, shtoi Bolton.

Ai argumentoi se me Rusinë në shkelje dhe vendet e tjera që nuk janë të detyruara nga INF, vetëm SHBA mbeten të kufizuara nga traktati.

“Për mundësinë konceptuale për universalizimin e traktatit, kjo është diçka që ne kemi menduar deri në 2004,” tha Bolton.

Kishte përpjekje për ta bërë këtë, por ” të gjithë dështuan”.

Bolton u kujtoi gazetarëve se ishte planifikuar të fluturonte në Moskë më 11 shtator 2001, për të njoftuar se SHBA po tërhiqej nga traktati anti-balistik (ABM).

Në atë kohë, tha ai me shaka, të gjitha mediat do ta quanin atë “gur themeli i stabilitetit strategjik ndërkombëtar”. Megjithatë, nuk kishte rënie të stabilitetit ndërkombëtar, argumentoi ai.

“Nuk ishte e vërtetë atëherë dhe tani nuk do të jetë e vërtetë me këtë traktat”, tha ai.

Ai pohoi se Rusia, në kundërshtim me traktatin testonte raketa në vitin 2008 dhe SHBA ka luftuar për të zgjidhur çështjen që nga viti 2013, por pa sukses.

Moska ka kundërshtuar akuzat amerikane, duke thënë se sistemet amerikane të mbrojtjes nga raketat të vendosura në Poloni dhe Rumani ishin në shkelje. Këto sisteme do të ishin ndaluar në traktatin ABM.

Duke komentuar mbi një deklaratë nga qeveria në Pekin se Kina dëshiron që SHBA të mbetet në INF, Bolton tha: “Po të isha duke jetuar në Pekin, ndoshta do të doja të njëjtën gjë. Por une nuk jam.”