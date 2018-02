Bolt realizon ëndrrën e madhe, nënshkruan për një skuadër futbolli

Usain Bolt po realizon ëndrrën, duke nisur një aventurë të re në futboll.

Ish atleti nga Xhamajka, një kampion i botës në 100 dhe 200 metra, ka postuar një video në rrjetet sociale duke njoftuar se ka nënshkruar për një skuadër futbolli, emri i të cilës do të zbulohet ditën e martë.

“Unë vetëm sa nënshkrova për një skuadër futbolli, i cili do të zbulohet ditën e martë, 27 shkurt”, thuhet në mesazhin e Bolt, i cili është një tifoz i madh i Manchester United.

Bolt e ka pasion futbollin, diçka që e ka potencuar gjithmonë, duke thënë se një ditë do të provoi fatin në një ekip futbolli.

Një muaj më parë ai njoftoi se do të bënte prova me Borussia Dortmundin, edhe pse ka pranuar se ëndrra e tij e madhe është të luajë me Manchester Unitedin./Lajmi.net/