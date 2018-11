Bokseri grushton trajnerin e tij pas humbjes së ndeshjes

Bokseri profesionist, Levan Shonia, tentoi të godiste trajnerin e tij grusht pasi humbi ndeshjen. Ngjarja ka ndodhur në kryeqytetin e Bullgarisë, Sofia.

Luftëtari i nxehur zgjat dorën e tij të djathtë në drejtim të fytyrës së trajnerit. Ndërkaq, tutje videoja tregon largimin refleksiv të trenerit, duke iu shmangur goditjes, transmeton lajmi.net.

Shonia, një 34-vjeçar nga vendi i Gjeorgjisë, humbi luftën e tij me vendim unanim kundër Spas Genov.

Shonia sfidoi Genovin, ende të pamposhtur në ring, sipas news.com.au. /Lajmi.net/

Boxer takes out defeat on his corner man. WTF?!! #boxing #PulevFury #RyderSirotkin #JacobsDerevyanchenko #levanshonia pic.twitter.com/82cPeQol03

