BMW shton të hyrat

Prodhuesi gjerman i automobilave BMW shënoi rritje të profitit në çerekun e parë prej 27 për qind, si rezultat i rritjes së vlerës së aksioneve të tij në shërbimin HERE, pas hyrjes së Intel.

Fitimi në çerekun e parë ka arritur në 3,01 miliardë euro, dukshëm mbi parashikimet e tregut prej 2,38 miliardë dhe 2,25 miliardë euro.

Vlera e aksioneve të BMW-së në HERE kanë kontribuar në rezultat me 183 milionë euro, derisa rezultati financiar ka mbështetur profitin me 122 milionë euro.

BMW ka konfirmuar rritjen e butë të profitit në shkallë vjetore dhe marzhën e profitit të auto biznesit ndërmjet 8 dhe 10 për qind. Në çerekun e parë marzha operuese ra në 9,0% në krahasim me nivelin e vitit të kaluar prej 9,4%.

Shitja e kompanisë në çerekun e parë shënoi ngritje prej 12% në 23,5 miliardë euro, derisa parashikimet e analistëve ishin prej 22,1 miliardë euro.

Ndryshe, aksionet e BMW-së shënuan ngritje të fuqishme pas publikimit të këtyre informacioneve