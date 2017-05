BMW Serie 4 GT vjen në version elektrik (Foto)

Kompania gjermane BMW ka nisur punën për modelin e ri Serie 4 GT.

Krerët e kësaj kompanie kanë njoftuar se Serie 4 GT do të jetë e bazuar në Serie 3 dhe do të vjen në version benzinë dhe plug-in hibrid, ndërsa risi do të jetë modeli elektrik, shkruan Lajmi.net.

AutoCar.com shkruan se ky model pritet të ketë një motor të fortë me 350 kuaj-fuqi, ndërsa çmimi i tij do të sillet rreth 40 mijë funte.

Megjithatë, ende nuk ka detaje për këtë model elektrik, i cili nuk do të jetë i gatshëm për treg deri në vitin 2020./Lajmi.net/