BMW M3, gjithnjë e më i kërkuar

MW M3 i ri tashmë është në zhvillim, por gjenerata aktuale gjithnjë e më shumë tërheqë vëmendjen, gjë që e dëshmon modeli i modifikuar në foto.

Në foto është BMW M3 me eksterier me ngjyrë të zezë mat, rrotat Brixton Forged PF1 Duo Series me diametër prej 20-inç dhe me ngjyrë të zezë, xhamat e errët, maskën e përparme të zezë, si dhe amortizatorët KW dhe sistemin e shkarkimit të gazrave Akrapoviç prej titani, transmeton Koha.net.

Sa i përket motorit, nuk dihet nëse i është përforcuar motori 3.0-litër Twin-Turbo me gjashtë cilindra.