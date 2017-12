Bllokohet sërish rruga në Theth nga dëbora, 200 banorë izolohen

Vetëm 24 orë ka zgjatur mbajtja hapur e rrugës së Thethitpasi reshjet e dëborës janë rikthyer duke e bërë të pamundur kalimin e automjeteve në këtë aks. Prej 48orësh në këtë zonë ka pasur reshje të dendura bore çka eka bërë të pamundur lëvizjen e automjeteve.

Zona e Tethit ishte e para që u bllokua nga dëbora javën e parë, ndërsa 200 banorë mbetën të izoluar për disa ditë deri në ndërhyrjen e ARRSH dhe bashkisë së Shkodrës.

E njëjta panoramë është përsëritur pasi reshjet e borës kanë bërë të pamundur lëvizjen e automjeteve në aksin Qafë Thore- Theth.

Si pasoje e reshjeve të borës trashësia e saj ka arritur mbi 50 cm, ndërsa këtë radhë ende askush nuk ka ndërhyrë për rihapjen e saj. Kjo rrugë nuk mirëmbahet as nga firma kontraktore por vetëm nga ndërhyrja e bashkisë Shkoder dhe ARRSH- së.

Shqetësimet janë krijuar përveç bllokimit të rrugës, edhe me furnizimin me energji elektrike në disa fshatra, ku rrjeti i amortizuar apo dëmtimi i linjave ka bërë që zona të jetë në errësirë.

Përtej premtimeve se këtë vit do të bëhet çmos për të mbajtur hapur rrugën Qafë Thore- Theth, situata mesa duket do të jetë e njëjtë me atë të viteve të kaluara kur zona e Thethit bllokohet për disa muaj gjatë stinës së dimrit.