Blerta Deliu tregon se çfarë u diskutua në mbledhjen e kryesisë së PDK-së

Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu pas takimit të kryesisë së PDK-së ka thënë, se ka qenë në një mbledhje e rregullt ku është diskutuar për procesin e zgjedhjeve lokale.

Ajo nuk ka treguar nëse është folur për emra konkret për kandidat për kryetar të komunave, por ka thënë se do të ketë kandidat të rinj dhe se do të vazhdojnë me disa nga kryetarët të cilët janë treguar të suksesshëm, raporton lajmi.net.

Po ashtu Deliu ka thënë se PDK do të garojë me platformë më të mirë ku eshe do të dal si partia e parë. /Lajmi.net/