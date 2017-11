Blero zgjedh foton interesante për ta uruar Ukin

Uki Latifi sot ka një ditë të veçantë.

Ai feston ditëlindjen dhe për këtë ditë me rëndësi për të, ai ka marrë urim nga bashkëpunëtori i tij Blero Muharremi, shkruan lajmi.net

Blero ka publikuar një fotografi në Instagram ku shihet bashkë me Ukin por kjo foto është e veçantë pasi me të njëjtën e uroi edhe vitin e kaluar dhe me këtë foto mendon ta urojë gjithmonë.

Arsyeja se përse Blero ka zgjedhur këtë foto, është për shkak se në këtë foto shihet pozitiviteti i Ukit./Lajmi.net/