Blerand Stavileci: Jemi gati për fitore

Shefi i Shtabit zgjedhor i Degës së Partisë Demokratike të Kosovës për Prishtinën, Blerand Stavileci, ka mbajtur takim me kandidatët për Asamblenë komunale të Prishtinës me të cilët diskutoi për çështjet organizative, me theks të veçantë për fushatën e cila pritet të hapet pas disa ditëve.

Stavileci, vlerësoi lartë kandidaturat për asamble nga PDK-ja, duke vënë në spikamë, rëndësinë e aspekteve teknike si parakusht i zhvillimit të fushatës përmbajtjesore të Degës së PDK-së në Prishtinë.

“Lista e PDK-së, është listë e një kuadri profesional, i aftë të përballet me sfidat e komunës së Prishtinës. Jemi gati me çdo sektor të veprimtarisë komunale, andaj, ju përgëzoj për gatishmërinë e ballafaqimit për ndryshim”, ka theksuar Blerand Stavileci, duke shtuar se platforma jonë qeverisëse, qytetarit të Prishtinës i ofron zhvillim ekonomik dhe ngritje të kualitetit të jetës.

Kandidatët për asamblenë komunale në Prishtinë, u interesuan po ashtu për anën teknike të procesit zgjedhor, duke u zotuar se përkushtimi, angazhimi dhe mesazhet e platformës qeverisëse për Prishtinën dhe kryetarit Lirak Çelaj, nuk do të mungojë, si kushte thelbësore për fitoren e 22 tetorit nga PDK-ja, në Prishtinë.