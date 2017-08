Bleona Qeretit i vdes një person shumë i afërt (Foto)

Këngëtarja Bleona Qereti sot ( ehënë) ka humbur një person shumë të afërt.

Nga jeta është ndarë xhaxhai i saj dhe këtë e ka bërë të ditur ajo nëpërmjet një fotografie të publikaur në Instagram, shkruan lajmi.net

”Pusho i qetë Axha Dat! Love you 💔 Ngushellimet e mia me te perzemerta gjithe familjes Qereti”, ka shkruar ajo përkrah fotos me të ndjerin./Lajmi.net/