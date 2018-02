Blendi Fevziu: 10 vjet shtet të mjaftueshme për ta kuptuar perspektiven e Kosovës

Gazetari Blendi Fevziu ka uruar Kosovën në prag të jubileut të pavarësisë, duke vlerësuar se 10 vjet shtet janë të mjaftueshme për ta kuptuar se cila është perspektiva e vendit dhe si do të shkojë ai.

“Shumë urime Kosovës për 10-vjetorin e pavarësisë. 10 vjet nuk janë shumë për një shtet të ri, por pa dyshim 10 vjet janë mjaftueshëm për të kuptuar se cila është perspektiva e këtij vendi, si do të shkojë ai dhe cila është e ardhmja. Natyrisht, shumë probleme të 10 vjetëve më parë tashmë janë zgjidhur e janë kaluar”, ka deklaruar ai.

Fevziu është i bindur se Kosova do t’i kalojë edhe problemet tjera, me të cilat do të përballet.

“Problemet tjera do të dalin përpara, por unë jam i sigurt që Kosova do të di t’i kalojë ato. Edhe një herë: shumë dhe shumë urime Kosovës për 10-vjetorin pavarësisë. Ta gëzojë për mot”, ka thënë ai.