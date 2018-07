Bjondinat e ‘përjetshme’! Artistet shqiptare që i qëndruan besnike ngjyrës së bardhë

Stili është ai i cili e karakterizon njeriun.

E kur je fytyrë e njohur publike, kjo ka akoma më shumë rëndësi, shkruan lajmi.net

Paraqitjet skenike të këngëtareve shqiptare dhe artisteve të njohura në përgjithësi janë në fokusin e veçantë të mediave rozë por edhe vetë publikut.

Ka të atilla që bëjnë ndryshime të mëdha në stil, e në veçanti luajnë me ngjyrat e tyre të flokëve, mirëpo ekzistojnë disa artiste shqiptare që janë shumë të dashura për publikun dhe që njihen si ‘bjondinat e përjetshme’.

Ndonëse i janë përshtatur trendit dhe kohës ato i kanë qëndruar besnike ngjyrës së bardhë të flokëve dhe me këtë fakt karakterizohen si ‘barbi kukullat’ e estradës.

Kur përmendet ‘barbi kukulla’, është këngëtarja Gili ajo e cila nuk e lëshon fronin, me të pasur këngëtaret e artistet e tjera të njohura, po aq të dashura për publikun shqiptar.

Gili

Këngëtarja Gili karrierën muzikore e nisi shumë herët, por sot vazhdon akoma të jetë e preferuara e publikut. Ajo njihet si njëra ndër këngëtaret e cila ka një stil të veçantë të veshjes, shumë elegante.

Mirëpo ajo çfarë bie në sy është stili i flokëve të saj, faktikisht ngjyra e bardhë të cilës i ka qëndruar besnike ndër vite.

Lori

E buzëqeshur dhe shumë e hareshme. Këngëtarja nga Shqipëria, Loreta Kaçka e njohur si Lori në publik dhe media njihet poashtu si ‘bjondina e përjetshme’.

Lorin nuk e kemi parë me ndonjë ngjyrë tjetër të flokëve dhe si duket nuk do ta shohim edhe për një periudhë shumë të gjatë kohore. Në fakt e bardha i shkon asaj shumë.

Vesa Luma

Këngëtarja Vesa Luma karrierën muzikore e nisi herët, flokët i kishte edhe atëherë të bardh dhe sot që kanë kaluar vite ajo njiher si bjondina seksi e projektit muzikor ‘Eja’ hiti i vitit 2008 në të cilin erdhi në duet me Turin.

Vesa aktualisht nuk është aktive në muzikë pasi po merret me jetën e saj private, familjen, mirëpo në kujtesën e njerëzve do të mbetet gjithmonë ajo Vesa me flokë të bardhë, ngjyrë të cilës po i qëndron besnike edhe sot.

Marina Vjollca

Tash së fundmi ka filluar të jetë njëra ndër prezantueset më të komentuara në mediat rozë. Kjo për shkak të paraqitjes së saj skenike, mirëpo edhe fakti që është martuar me njërin prej reperëve më të suksesshëm kosovar e bën të veten.

Marina Vjollca, prezantuesja e shumë emisioneve të suksesshme televizive njihet poashtu për stilin e saj të veshjes, konkretisht ngjyra e saj e flokëve u ka rënë në sy pothuajse të gjithëve.

Nëse hyn në arkivat e fotografive të vjetra, Marina edhe atëherë i kishte flokët e bardha dhe lirisht mund ta fusim në listën e ‘bjondinave të përjetshme’.

Tuna

Njëra ndër bjondinat më të komentuara në industrinë e muzikës shqiptare. Jeta e saj private, karriera e bujshme muzikore dhe gjithçka tjetër. Është Tuna emri të cilin e hasim pothuajse çdo ditë nëpër mediat rozë.

Dikur shumë aktive në projekte muzikore e sot e përkushtuar në familje, ajo çfarë nuk ka ndryshuar asnjëherë te këngëtarja seksi është ngjyra e flokëve.

Kujtojmë se ajo e ka paralajmëruar projektin më të ri muzikor.

Adelina Tahiri

Edhe këngëtaren Adelina Tahiri lirisht mund ta fusin në listën e ‘bjondinave’ të përjetshme. Që nga fillimet e para të karrierës por edhe sot atë e kemi parë me flokë të bardha të cilat e bëjnë të duket tejet joshëse.

Adelina poashtu është njëra ndër këngëtaret më të komentuara në media dhe po vazhdon të jetë e dashur për publikun shqiptar.

Projekte muzikore nuk ka sjell që një kohë të gjatë dhe pritet që shumë shpejtë të bëhet nënë.

Mihrije Braha

Këngëtaren Mihrije Braha e kemi lënë në fund pasi njihet si një bjondinë shumë e dashur për publikun, mirëpo asaj nuk mund t’i themi që është ‘bjondinë e përjetshme’ pasi ka luajtur me ngjyrat e flokëve ani pse në të shumtën e rasteve i mbanë të tilla.

Gjashtë personazhet e lartëpërmendura e dëshkojnë që jo gjithmonë duhet ndryshuar stili, ngjyrat e flokëve për të qenë e dashur për publikun. Është profesionalizimi dhe mënyra e të bërit për vete publikun nëpërmjet këngës dhe paraqitjes skenike ajo e cila e bën të ‘pavdekshëm’ një artist.

A.A