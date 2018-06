Bim Bimma zbulon tri duetet e radhës

Tash e sa vite këndon në zhanrin rep.

Bim Bimma përmes rrjeteve sociale ka njoftuar se shumë shpejt do të publikojë tri këngë të reja, shkruan lajmi.net.

Madej, ai ka zbuluar se që të trija këto këngë do të jenë bashkëpunime, duke treguar titujt dhe emrat me kë po sjell duet.

“Hip Hop” titullohet njëra nga këngët, që e sjell në duet me Keepman, “Ça ka risi” është kënga tjetër në bashkëpunim me Elinelin, ndërsa e fundit është “Mirë se vini n’Kosovë” bashkë me Taste 2.

Se kur do të publikohen këto projekte, mbetet të shihet. /Lajmi.net/