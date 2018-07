Big Mama tregon për operacionet e tjera plastike që do të kryejë

Edhe përse humbi 30 kilogramë falë operacionit për zvogëlimin e stomakut, këngëtarja Big Mama ende nuk është e lumtur me pamjen e saj.

“Prive” ka zbuluar se pas rënies nga pesha, Big Mama nuk është e lumtur me gjoksin e varur dhe hundën e theksuar, ndaj ka vendosur t’i ndryshojë sa më parë. Këtë herë këngëtarja do t’i realizojë operacionet në Shkup dhe në Prishtinë. “Nuk jam e lumtur me gjoksin e varur dhe hundën e theksuar, ndaj mendoj të bëjë ndërhyrje të tjera”, ka thënë ajo.