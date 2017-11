Big Mama ka zgjedhur disa fjalë të veçanta për ta përkrahur Yllin

Këngëtari Yll Limani dje publikoj këngën me titull ‘Dritat’ me të cilën vjen në duet me 2po2.

Ky projekt muzikor nga kritikët dhe publiku u cilësua si nga ana e realizimit të klipit ashtu edhe nga interpretimi rrënqethës i Yllit, shkruan lajmi.net

Ishte edhe këngëtarja Big Mama ajo e cila e ka uruar publikisht Yllin ndërsa siç zakonisht jemi mësuar ta shohim Bigin, ajo ka zgjedhur disa fjalë të veçanta.

‘’ Po bravoo bre evlad e ki qajtt ma knaqe lukthin e zvoglum qka e kom 😂😂😂 gjithcka e perkryer konga interpretimi klipiii Bravoooo’’, ka shkruar ajo përkrah videos së publikuar.

Ndryshe kënga ‘Dritat’ ka arritur të mbledh një numër të madh klikimesh vetëm për një ditë./Lajmi.net/