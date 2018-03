Beyonce njoftoi për turneun “OTR2”, komenti i Noizyt është epik

Pop-ylli Beyonce ka thyer rrjetin me paralajmërimin e turneut botëror.

Beyonce e cila në turne do të jetë bashkë me partnerin e saj Jay Z, atë e titulluan “On the Road” (OTR), shkruan lajmi.net.

Imazhet me të cilat kanë konfirmuar turneun po bëjnë xhiron, ndërsa nuk kishte se si të mungonte edhe komenti i Noizyt, labeli i të cilit mban të njëjtin emër “OTR”.

Reperi shumë shpesh komenton në profilin e Rihannës, ndërsa kësaj radhe i ka lënë një koment me shaka Beyonces.

“E kemi me 3 jo me 2 shpirti!”, i shkroi ai me shaka mbi fotografi në të cilën e ndërlidhi me emrin e grupit. /Lajmi.net/