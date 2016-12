Bernard Berisha në Serie A (FOTO)

Bernard Berisha pritet të jetë hit i afatit kalimtar të janarit. Gjatë ditës së sotme u raportua se skuadra e Zenitit dhe Terek Groznyt, kanë shprehur interesimin për ta transferuar lojtarin e Kosovës.

Mirëpo, menaxheri i tij, me licencë të FIFA-s, Shkumbin Qorrmehmeti, ka konfirmuar për mediat ruse, jo vetëm interesimin e Zenitit, por edhe të dy skuadrave nga Serie A.

“Berisha në Zenit? Mund të them se lojtari ka zgjuar interesimin e shumë klubeve në kampionatin rus. Plus dy skuadra nga Serie A, më kanë kontaktuar për të ardhmen e lojtarit”, tha Qorrmehmeti për “Sports day after day”, raporton Gazeta Olle.

Berisha është pjesë e Anzhi Makhachkallas, me të cilën bëri një super-vjeshtë, gjë që iu shpërblye me përfshirjen në formacionin më të mirë. “Nuk mund të them diçka konkrete më shumë. Çdo klub që e dëshiron Bernardin, duhet së pari të pyetet Anzhi”, përfundoi menaxheri i njohur shqiptar.

Berisha është edhe lojtar i Përfaqësueses tonë.

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy S6.