Berkani e bën publike: Kisha probleme me policinë, Capital T më ofroi ndihmë

Capital T është njëri nga reperët më të pëlqyer shqiptar.

Që nga fillimi i karrierës muzikore ka arritur të rrëmbej zemrën e publikut shqiptarë me këngët dhe hitet e tij të njëpasnjëshme, shkruan lajmi net.

Përpos karrierës së bujshme profesionale, ai duket të ketë raporte mjaft të mira edhe me kolegët.

Kështu, në një foto të fundit të Capital T-së të publikuar në faqen më të njohur në Instagram @Artistët_shqiptarë, ajo që tërhoqi vëmendje është edhe komenti i artistit të njohur, Berkan Beka.

“Kurr nuk e harroj kur ne Prishtine me ndali Policija, deri sa me kontrolloj kaloji Capital T dhe me pyti se a duhet ndihme!? Eshte shok dhe koleg shum i mire.. Rrespekte bro 🙏🏻”, është komenti i tij në imazhin e reperit.

Kujtojmë, që Capital T shquhet edhe për anën e tij humane, hiç më larg se javën e kaluar për festën e Bajramit, ai gëzoi shumë fëmijë që kërkojnë lëmoshë./Lajmi.net/