Berisha: Transformimi i FSK-së do të bëhet në përputhje me Kushtetutën

Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rrustem Berisha ka thënë se transformimi i FSK-së do të realiziohet në përputhje me Kushtetutën e vendit, në transparencë të plotë dhe në koordinim me faktorët vendorë, partnerët strategjikë dhe NATO-n.

Këto komente ai i bëri gjatë një takimi që pati sot me ambasadorin hungarez në Kosovë,Laszlo Markusz.

Në takim, Berisha dhe Markusz biseduan për marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Hungarisë.

Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës e falënderoi diplomatin hungarez për kontributin e gjithmbarshëm që Hungaria ka dhënë për Kosovën, duke nënvizuar angazhimin e saj në kuadër të trupave të KFOR-it për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vendin tonë, si dhe për krijimin e mundësive të shumta të bashkëpunimit ndërmjet MFSK-së dhe Ministrisë së Mbrojtjes të Hungarisë.

Nga ana e tij, ambasadori Markusz u shpreh se e gëzon fakti që marrëdhëniet ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Hungarisë dhe MFSK-së janë shumë të mira dhe se në të ardhmen do të konkretizohen edhe më tej.

“Kontributi i Hungarisë në kuadër të KFOR-it do të vazhdojë për aq sa do të ketë nevojë, e në të njëjtën kohë do të vazhdojmë edhe mbështetjen për zhvillimin e sektorit të sigurisë në Republikën e Kosovës”, përfundoi diplomati hungarez. /Lajmi.net/